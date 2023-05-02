Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

TEKNOFEST'in yeni marşı da ziyaretçilere ilk kez dinletildi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2023'ün 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle "dünyanın en büyük organizasyonu" olarak tarihe geçtiğini belirtti.