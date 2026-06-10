Gazeteciler, yetkili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile Dijital ve yerel medya ile Telif hakları konusu masaya yatırılacak.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "İletişim dünyasında artık telif hakları ve Dijital yayıncılıkla beraber yepyeni bir döneme girdik. Anadolu yayıncılar Derneğimiz ve Türkiye Basın Federasyonu olarak beklentilerin karşılık bulacağı, sorunların masaya yatırılacağı önemli bir sempozyum olacak" dedi.

Burhan özellikle katılım sağlayacak kurum, kuruluş ve medya mensuplarına teşekkür ederek "Kültür Bakanlığımızın destekleri ile gerçekleştireceğimiz bu sempozyumun faydalı olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre programda; telif hakları konusunda yayıncıların hakları, Dijital Telif Yasası, dijital yayıncılık sektöründe yaşanan sorunlar, yerel medyanın beklentileri yeni medya düzeni ve iletişim konuları ele alınacak.

Programın ilk oturumunda konuşmacı olarak, Gazeteci yazarlar, Yusuf Alabarda, Fatih Atik, Fadime Özkan, Bedia Teymur ve Prof. Dr. Zakir Avşar yer alacak.

2. oturumda ise Anadolu medyasından gazeteciler Hasan Yavuz Bakır, Zeki Akbıyık, Doğan Deniz, Abdulkadir Üründü ve Gülay Kankalp Çetin konuşmacı olarak görüşlerini paylaşacaklar.

Yerel ve dijital yayınlar, radyo, televizyon, gazete ve ajans gibi mecraları yakından ilgilendiren telif hakları konusunda yetkili kurum, kuruluş ve medya mecralarının katılımı ile geniş kapsamlı bir program olacak. Sempozyumda medya sektörüne ilişkin önümüzdeki süreçte yapılması düşünülen ya da planlanan yenilikler, beklentiler ve uygulamalar, dile getirilecek, yetkili kurum ve kuruluşlardan bilgi aktarılacak.

Dijital Medya, Yerel Medya ve Telif Hakları Sempozyumu 11 Haziran Perşembe günü saat 11:00’de Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yapılacak.