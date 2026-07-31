Ticaret Bakanlığı, kamuda kariyer yapmak isteyen bilişim sektörü çalışanları için yeni bir istihdam kapısı araladı. Bakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan resmi ilana göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı bildirildi.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Söz konusu kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylar için süreç dijital ortam üzerinden yürütülecek. İlana göre başvurular 17-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını şu kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilecek:

Sınav Süreci ve Bilgilendirme

Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakanlıkça sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından 14 sözleşmeli bilişim personeli seçilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak adayların listesi, başarılı olanların dökümleri ve alım sürecine dair tüm detaylar şu resmi adreslerden duyurulacak:

Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi ( www.ticaret.gov.tr )

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu

Resmi ilanda adaylarda aranan genel ve özel nitelikler, başvuru şartları ile süreç boyunca istenen belgelerin tamamı detaylı şekilde yer alıyor.