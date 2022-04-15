Kocaeli'de kumsal gübre ile kaplandı
Kocaeli'de besi çiftliklerinden dereye bırakılan tonlarca gübre kumsalı kapladı. Kirlilik belediye ekiplerince temizlenirken, sorumluların bulunması için çalışma başlatıldı.
Gölcük Sahili gübreyle kaplandı. Kötü koku ilçeyi sardı.
Beyoğlu Deresi'nden İzmit Körfezi'ne akan tonlarca gübre kumsalda kirliliğe yol açtı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görevlileri bölgede inceleme yaptı. Dereye bırakılan gübrelerin, körfeze ulaştıktan sonra, dalgalarla kıyıya vurduğu belirlendi.
Sahile çok sayıda temizlik ekibi yönlendirildi. İş makineleriyle toplanan gübre, kamyonetlere yüklendi.
300 ton gübre toplandı
Yaklaşık 300 ton gübre, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ atık arıtma tesisine gönderildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluların bulunması için çevredeki çiftliklerde denetim başlattı.
Dere yakınında 8 besi çiftliği bulunuyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22