Kocaeli'de kumsal gübre ile kaplandı

Gölcük Sahili gübreyle kaplandı. Kötü koku ilçeyi sardı.



Beyoğlu Deresi'nden İzmit Körfezi'ne akan tonlarca gübre kumsalda kirliliğe yol açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görevlileri bölgede inceleme yaptı. Dereye bırakılan gübrelerin, körfeze ulaştıktan sonra, dalgalarla kıyıya vurduğu belirlendi.

Sahile çok sayıda temizlik ekibi yönlendirildi. İş makineleriyle toplanan gübre, kamyonetlere yüklendi.

300 ton gübre toplandı

Yaklaşık 300 ton gübre, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ atık arıtma tesisine gönderildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluların bulunması için çevredeki çiftliklerde denetim başlattı.

Dere yakınında 8 besi çiftliği bulunuyor.