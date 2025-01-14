İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Nick Silverthorn (48), bir mağazadan ilk kez aldığı tıraş bıçağını kullandı.

Silverthorn'un yüzünün iki tarafı da kesildi.

FİRMAYA DAVA AÇTI 216 BİN TL KAZANDI

Bıçaklarının hatalı olduğunu öne süren adam, firmaya dava açtı.

The Sun'ın haberine göre tazminat davası açan Silverthorn, 5 bin pound (216 bin TL) kazandı.

"KANAMA DURMADI"

Kesiklerinin haftalarca iyileşmediğini ve iz kaldığını söyleyen Silverthorn, "Bunlar sıradan bir kesik değildi. Kanama dakikalarca durmadı." dedi.

20 yıldır tıraş olduğunu sözlerine ekleyen Silverthorn, "Hiç böyle bir şey yaşamadım." dedi.