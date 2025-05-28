Resmi Açıklama Geldi

Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Serkan Asan ile yapılan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 01.06.2023 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın kuraya katılacağı torba İçeriği Görüntüle

Serkan Asan Kimdir?

Trabzonspor altyapısından yetişen Serkan Asan, kariyeri boyunca sağ bek pozisyonunda görev yaptı. Genç yaşta A takıma yükselen oyuncu, zaman zaman kiralık gönderildiği takımlarda da forma giydi.

Trabzonspor’da Yaprak Dökümü Devam Ediyor

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, mevcut kadrosunda revizyona gidiyor. Serkan Asan’ın ardından bordo-mavili ekipte başka ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Teknik heyet, transfer çalışmalarını sürdürürken taraftarlar da yeni gelişmeleri merakla takip ediyor.