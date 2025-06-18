İzmir'in Menderes ilçesinde şehir içi ulaşımı sağlayan İZBAN treninde korkunç bir olay yaşandı. Trende sigara içtiği gerekçesiyle uyarılan yolcu Mehmet D. (37), kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldırdı. Çıkan kavgada ağır yaralanan Seydihan A. (44), hastanede yaşamını yitirdi.

Sigara İçti, Uyarıya Saldırıyla Karşılık Verdi

Olay, Menderes'ten hareket eden İZBAN treninde meydana geldi. Mehmet D., tren içerisinde sigara içtiği gerekçesiyle güvenlik görevlileri Seydihan A. ve Hasan K. (37) tarafından uyarıldı. Uyarıya öfkelenen yolcu, iki güvenlik görevlisini darbetti.

Ağır Yaralı Güvenlik Görevlisi Kurtarılamadı

Saldırı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı güvenlik görevlileri, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Seydihan A., sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Seydihan A.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Saldırgan Yolcu Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.