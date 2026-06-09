Çocuklara seslenen Erdoğan, TÜGVA her adımda sizin yanınızda olacak, sizi destekleyecek, yüreklendirecek, yalnız kaldığınızda yanınızda olacak, canınız sıkıldığınızda size eğlenceyi de bulacak inşallah, anlaştık mı? Hepinize çok güzel yaz diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında hedef, yarım milyon yaz okuluna katılım. İnşallah yarım milyon ortaokul öğrencisi TÜGVA'nın yaz okullarında eğlenceli, renkli yaz geçirecek, çok güzel okumalar, dersler, çalışmalar yapacak, Kur'an okumayı öğrenmemiş kimse inşallah kalmayacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hepinize başarılar diliyorum. Allah sizleri korktuklarınızdan emin, umduklarınıza da nail eylesin inşallah."

Erdoğan, bu tür etkinliklerle çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşabildiğini de vurgulayarak, "Zaten en önemli önleyici tedbir de bu. Çocuklar, kendilerine faydalı, eğlenceli alternatifler sunulduğu zaman dijital bağımlılığın esiri olmak zorunda değiller. Yeter ki bunu yeterince erken ve yeterince istikrarlı sağlayabilelim. TÜGVA da adreslerden birisi." diye konuştu.