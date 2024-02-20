Daha önce kazandığı iki şampiyonlukla Survivor'a büyük iz bırakan Turabi Çamkıran'dan, kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Yoğun bakım paylaşımı korkuttu

Yaşadığı sakatlık ardından Survivor adasına veda eden Turabi Çamkıran, son paylaşımında apar topar yoğun bakıma alındığını söyleyerek sevenlerini korkuttu.

‘’Kırık çıkık için gelmiştik"

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Turabi, ‘’Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık. Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş.’’ ifadelerini kullandı.

"Ölmez sağ kalırsam"

İkinci bir paylaşımda yapan Çamkıran; "Ölmez sağ kalırsam kesinlikle dönem işlerinde olmalıyım. Şöyle kılıçlı, kalkanlı bir rol olsa iyi olmaz mıydı?" cümlelerini kullandı.

Acun Ilıcalı açıklamıştı

Acun Ilıcalı, All Star'ın iki hafta gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor’dan ayrıldığını duyurmuştu:

"Turabi, Survivor’da kısa sürede büyük iz bıraktı. Oyuna çıkarken sakatlığı oldu. Beş gün boyunca doktoruyla görüştü. Sonunda gelen haber maalesef iyi değil. Turabi, yarışmadaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi."