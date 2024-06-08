KİÜ Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve KİÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü’nce düzenlenen program, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Abdurrahim Karakoç’un yeğeni Oğuz Karakoç tarafından, “Amcam Abdurrahim Karakoç” isimli konferans verildi.

Şair Celalettin Kurt, Yaşar Şakalar ve Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Fatma Özdemir tarafından Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinin seslendirildiği etkinlikte, Aşık Rıza Çiftçi tarafından Karakoç’un, “Mihribanım, Unutursun Mihribanım, Yalvarış” isimli eserlerini sazıyla seslendirdi.

KİÜ akademik ve idari personeli, öğrenciler ve Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER) Başkanı Ali Avgın ve Dernek üyelerinin de katıldığı programın sonunda KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan Oğuz Karakoç’a, KİÜ Genel Sekreteri Ferat Karataşlı Yaşar Şakalar’a, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Melike Somuncu Celalettin Kurt’a ve Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Ünalan ise Aşık Rıza Çiftçi’ye teşekkür belgesi takdim etti.