Kahramanmaraş TÜGVA İl Temsilciliği Tarafından İhtisas Akademisinde Türkiye Havacılık Sektörü Ve TUSAŞ Konulu Program Gerçekleştirildi.
Programa Kahraman Şehrin Yetiştirdiği Yiğit Evladı TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan Konuşmacı Olarak Katılım Sağladı.
Burada Açıklamalarda Bulunan Bozdoğan Keyifli Bir Program Gerçekleştirdiklerini Söyledi.
Göklerle Buluşan Kaan’a da Dikkat Çeken Başkan Bozdoğan Geçtiğimiz Günlerde Açılışı Gerçekleştirilen Türkoğlu’ndaki Tesis İle İlgilide Bilgiler Verdi.Kaynak: Haber Merkezi