10 yaşındaki kıza cami tuvaletinde taciz!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Doktor Halil Bey Camisinin gasilhanesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalışırken bir şahıs yakalandı. Sapık adamın "Kız kendi istedi" sözleri kalabalığın tepkisine yol açtı.

TÜRKİYE 07.03.2021, 16:14
10 yaşındaki kıza cami tuvaletinde taciz!

Edinilen bilgiye göre Bursa'nın İnegöl İlçesi Yenci Mahallesinde bulunan Doktor Halil Bey Camisinin gasilhanesinde iğrenç bir olay meydana geldi. Camiye namaz için gelen vatandaşlar abdest aldıkları sırada caminin gasilhanesinde gelen sesler üzerine kapıyı açmaya çalıştı. Arkadan kitlenen kapı vatandaşlar tarafından açıldı. İçeride 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir erkek şahsı gören vatandaşlar şok oldu. Kız çocuğu ağlayarak olay yerinden giderken içerideki şahıs ise toplanan kalabalık tarafından linç edilmeye çalışıldı. Sapık adamın "Kız kendi istedi" sözleri kalabalığın daha da çok tepkisine yol açtı.

#Bursa #İnegöl #taciz #Olay
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Mart 2021
İmsak 05:29
Güneş 06:48
Öğle 12:48
İkindi 16:04
Akşam 18:38
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 27 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Ankaragücü 27 26
18. Başakşehir 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Menemenspor 25 27
13. Adanaspor 24 26
14. Boluspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. Leicester City 28 53
3. M. United 27 51
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 25 20