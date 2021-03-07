10 yaşındaki kıza cami tuvaletinde taciz!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Doktor Halil Bey Camisinin gasilhanesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalışırken bir şahıs yakalandı. Sapık adamın "Kız kendi istedi" sözleri kalabalığın tepkisine yol açtı.
TÜRKİYE 07.03.2021, 16:14
Edinilen bilgiye göre Bursa'nın İnegöl İlçesi Yenci Mahallesinde bulunan Doktor Halil Bey Camisinin gasilhanesinde iğrenç bir olay meydana geldi. Camiye namaz için gelen vatandaşlar abdest aldıkları sırada caminin gasilhanesinde gelen sesler üzerine kapıyı açmaya çalıştı. Arkadan kitlenen kapı vatandaşlar tarafından açıldı. İçeride 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir erkek şahsı gören vatandaşlar şok oldu. Kız çocuğu ağlayarak olay yerinden giderken içerideki şahıs ise toplanan kalabalık tarafından linç edilmeye çalışıldı. Sapık adamın "Kız kendi istedi" sözleri kalabalığın daha da çok tepkisine yol açtı.
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