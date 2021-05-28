11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar, Hamile çıktı!
Düzce'de, yanına gelen 11 yaşındaki torununun durumundan şüphelenen anneannenin, küçük kızı hastaneye götürmesi üzerine hamile olduğu öğrenildi. Küçük kızın ifadesinin ardından cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen annesinin erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.
TÜRKİYE 28.05.2021, 21:31
Düzce'nin Derelitütüncü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, annesi A.K. ile birlikte İstanbul'da yaşayan 11 yaşındaki kızı A.K, Düzce'de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı.
ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
Durum Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi'ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç'nin cinsel istismarına uğradığını söylediği öğrenildi. A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve kızın annesi A.K, İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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