13 günlük kızını böcek ilacıyla öldürmek istedi

3. çocuğunun aldırılmasını isteyip maddi sıkıntıdan dolayı aldıramayan baba, 13 günlük bebeğini, mamasına karınca ilacı katarak öldürmek istedi.

TÜRKİYE 24.11.2021, 15:44
13 günlük kızını böcek ilacıyla öldürmek istedi

Yalova'da yaşayan Türkan O. (36) ile eşi S.O. (41) şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

Çocuklarına ve eşine şiddet uyguladığı öne sürülen S.O., 3. çocuğunun dünyaya gelmesiyle bunalıma girdi.

Çocuğu aldırmak isteyip, maddi sıkıntılar yüzünden aldıramayan S.O., 13 günlük kızını zehirlemek istedi.

"MAMANIN İÇİNE BİR ŞEY KARIŞMIŞ"

Anne Türkan O.,  eşinin bebeğini öldürmek istediğini belirterek, “Çocuğumuz doğduğu günden bu yana eşimin morali çok bozuktu. Sosyal medya hesaplarından da bu durumu dile getirmiş, adeta isyan etmişti. Şüpheli davranışları vardı. Bir gün kızımız mamasını yemek istemedi. Ben de şüphelendim, büyük kızım mamayı satın aldığımız eczaneye götürdü. Eczacı mamayı incelerken bunun içine bir şey karıştırıldığını söyledi. Kızım da ağlayarak beni arayıp durumu anlattı. Sonrasında hemen emniyete haber verdik. Ambulansla çocuğum hastaneye kaldırıldı ve bir gece yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ertesi gün çocuğumu bana teslim ettiler. Çok şükür durumu şu an iyi.” ifadelerini kullandı.

"BEN VE ÇOCUKLARIM ŞİDDETTEN BIKTIK"

Kan donduran olayın karşısında dehşete düşen anne, "Bizi emniyete götürüp sorguya aldılar. İfadesinde eşim suçunu kabul etti. Sarhoş olduğundan dolayı yaptığını itiraf etti. En ağır cezayı almasını istiyorum. Benim ve çocuklarımın yaşadığı şiddetten bunaldım bıktım artık. Daha önceden de çocuklarıma şiddet uyguladı." şeklinde konuştu.

CANİ BABANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Eşinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konulduğunu bir süre sonra da eşinin yaptığı paylaşımları görüp şoke olduğunu anlatan anne Türkan O., o paylaşımları da Cumhuriyet Savcılığına ilettiğini aktardı.

"40'TAN SONRA BULDUK BELAYI"

Türkan O. eşinin WhatsApp durumunda “Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma. Aldık başa belayı”, “40’tan sonra bulduk belayı” gibi mesajlar paylaştığını, bunların da örneklerini alarak savcılığa ilettiğini söyledi.

"2 KARIŞ BEBEKTEN NE İSTENİR"

Minik bebek E.E.O.’nun dayısı Bayram A. (33) ise ,“Olayın başından sonuna kadar ablamın yanındaydım. Gördüklerim duyduklarım inanması çok zor. İnsanın yapacağı bir şey değil. 2 karış bebekten ne istenir? Nasıl bir caniliktir? En ağır cezayı almalı.” dedi.

MAMAYA KARINCA İLACI KATTI

Öte yandan, tutuklanan baba S.O.’nun ifadesinde, 2 çocuktan sonra 3. çocuğa bakmaya maddi güçlerinin olmadığını, bu sebeple çocuğu aldırmak istediklerini ancak maddi imkansızlık sebebiyle aldıramadıklarını, bu sebeple bunalıma girdiğini, olay günü aşırı alkollü olduğunu karınca ilacı alıp bir kaşık yeni doğan kızının mamasına koyduğunu ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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