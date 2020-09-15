15 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1327 ağır hasta sayısı oldu.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 67 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 186’ya yükseldi.
İYİLEŞEN, ZATÜRE VE AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM
Bugün toplam 110 bin 412 test yapılırken, bin 742 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 294 bin 620 oldu. Bugün iyileşen bin 202 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 327 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: GÜÇ BİRLİĞİ YAPARSAK VİRÜSÜ YENEBİLİRİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.'' ifadelerini kullandı.
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