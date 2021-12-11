17 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulundu
Üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba, operasyonla yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TÜRKİYE 11.12.2021, 14:46
Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve Asayiş Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), üvey kızı M.I.'ya (17) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen F.Y.'nin İkizce Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, F.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Karakola götürülen F.Y.’nin aynı zamanda 'Askeri ceza kanununa' muhalefet suçundan da arandığı belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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