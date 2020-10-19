19 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1.958 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca tabloyla ilgili 'Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç' değerlendirmesi yaptı.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 371’ya yükseldi.
BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMADAN MÜCADELEMİZİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAMIZ GÜÇ
Bakan Koca 19 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim. " ifadelerini kullandı.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 305 BİN 427'YE YÜKSELDİ
Kovid-19 ağır hasta sayısının 1.447 olduğu son 24 saatte 1.424 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'ye yükseldi.
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