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1978 model otomobili telefonla çalıştırdı!

Oto elektrikçisi ve yazılımcı arkadaşı, geliştirdikleri yazılımla cep telefonu komutuyla çalışan otomobil geliştirdi. İkili, kumanda sistemini 1978 model bir otomobile uyguladı.

TÜRKİYE 29.12.2021, 14:06
1978 model otomobili telefonla çalıştırdı!

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki sanayi sitesinde yıllardır oto elektrikçisi olarak çalışan Hami Şahin (50) ile yazılımcı arkadaşı Kadir Özoluk (32), cep telefonu komutu ile çalışan otomobil geliştirmek için araştırma yapmaya başladı.

İkili yazılım hazırlayarak, APK sistemini 1978 model otomobile uyguladı.

ARACIN TÜM AKSANINI CEP TELEFONUNA ENTEGRE ETMEYİ PLANLIYORLAR

Cep telefonu ile komut edilen araç, kendi kendini temassız, anahtarsız ve şoförsüz olarak çalıştı.

Hayal güçlerini teknoloji ile harmanlayıp, insanların günlük hayatını kolaylaştırmak için bu sistemi geliştiren ikili, ilerleyen dönemlerde aracın tüm aksanını cep telefonuna entegre etmeyi planlıyor.

BLUETOOTH İLE 10 METREYE KADAR ÇALIŞIYOR

Yazılımcı Kadir Özoluk, “Açık kaynak kodlu bir yazılım ve piyasada rahatlıkla bulunabilen bir donanım ile bu sistemi yaptık. Yazılım kısmını ben hallettim, donanımları bir araya getirerek Hami Usta ile montajını yaptık. Araç cep telefonu ile çalışıyor bluetooth tabanlı bir sistem. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için bu sistemi yaptık. İlerleyen zamanlarda aracın tüm elektronik aksanını cep telefonuna entegre etmeyi düşünüyoruz. Daha ileri projemizde elektrikli bir aracı otonom bir şekilde trafikte yürütmek istiyoruz. Şu anda aracımız bluetooth ile 10 metreye kadar çalışıyor. Ama ileride wi-fi modülüyle kilometrelerce uzaktaki aracı çalıştırmak istiyoruz.” dedi.

“300 TL’YE MAL OLDU”

Sistemin maliyetinin 300 TL olduğunu belirten Özoluk, “Bu ürünü satışa hazır hale getirdiğimizde şu an bir fiyat araştırması yapmadık ama müşteriye teslim edecek bir şekilde hazırladığımızda tahminen 600 TL’yi bulacak. Aracımız 43 yaşında ve bu sistem aslında bütün araçlara uyarlanabiliyor. Hepsinin marş prensibi aynıdır. Anahtar dışında cep telefonla da çalışıyor. Kontak kaybolursa, cep telefonuyla rahatlıkla aracınızı çalıştırabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

“ARAÇ CEP TELEFONU KOMUTU İLE ÇALIŞIYOR”

Oto elektrik ustası Hami Şahin de daha önce 82 model bir aracına, düz kontak yapan hırsızlara karşı tedbir amacıyla kartlı sistem geliştirdiğini belirterek, “Şimdi de aracı cep telefonu komutu ile çalıştırma sistemi yaptım. İleriki yıllarda daha güzel işler yapmayı düşünüyoruz. Bu aracı uzaktan cep telefonu ile çalıştırılabilen bir sistem geliştirdik. Cep telefonuna yüklediğimiz yazılım ile uzaktan araca bağlanıp program tuşuna basıp kontağı açıyoruz ve bir daha basıp çalıştırıyoruz. Aracımız 10 metre mesafeden çalışabiliyor. Aracımız 43 yaşında ve cep telefonu ile çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

#otomobil #Oto elektrikçisi #Yazılımcı
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