2 milyon nüfuslu ilimizde vaka sayısı tekrar artışa geçti! 15 günlük yasak geldi...

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi alan korona virüs (covid-19) salgınının yayılımı Türkiye'de alınan son önlemlerle birlikte yavaşladı.

Salgının başladığı günden beridir pozitif vaka oranının yüksek olduğu kentlerin başında gelen Gaziantep'te sokağa çıkma yasaklarının öncesinde kırmızıya bürünen vaka haritasındaki kırmızılık yasakların etkisiyle büyük oranda azalmıştı.

Korona virüsün mutasyona uğradığı açıklamalarının ardından kentte düşüşte olan korona virüs vaka sayısı, tekrardan yükselişe geçti.



"2 AYDIR DÜŞÜTE OLAN VAKA SAYISI YÜKSELİŞE GEÇTİ"



Gazianteplileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyaran Vali Davut Gül, kentte iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayısının tekrardan yükselişe geçtiğini belirterek, "Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Uyarısının ardından Gül, 75 yaş üzerinden olan vatandaşlara aşılarını vurdurmaları için çağrı yaptı.

15 GÜN BOYUNCA YASAKLANDI

Gaziantep Valiliği, vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesinin hemen ardından toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde gerçekleştirilebilecek, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programlar kapsamındaki etkinlikler ve Valiliğimizce izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri ve benzeri her türlü eylem ve etkinlik, 1-15 Şubat'ta genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik makamının oluruyla yasaklanmıştır."