20 santimetrelik çekirgenin etçil olduğunu mangaldan kalan eti yiyince anladılar
Batman'ın Gercüş ilçesinde sulama yaptıkları bölge 20 santimetrelik bir çekirge fark eden çiftçiler gözlerine inanamadı. Çekirgeye yaptıkları mangaldan kalan eti verdiklerini söyleyen ve yemeye başlayınca şaşırdıklarını dile getiren çiftçiler, "Bugün et vardı ve eti dev çekirgeye uzatınca hemen yemeye başladı. Şaştık kaldık arkadaşımla. Etçil olduğunu gözlerimizle görünce anladık." dedi.
Gercüş'e bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde bağ ve bahçe bakımı yapan Süleyman Öner ve Tahsin Kaya, sulama yaptıkları nanelerin içinde büyük bir çekirge fark etti. Yaklaşık 20 santimetre boyunda olan çekirgeyi iki üç yıldır gören çiftçiler, önüne et bıraktı.
MANGALDAN KALAN ETİ VERDİLER, YEMEYE BAŞLADI
Çiftçilerden Tahsin Kaya, televizyonda ve internette gördükleri ve etçil olduğunu bildikleri çekirgeye yaptıkları mangaldan kalan eti verdiklerini ve yemeye başlayınca şaşırıp kaldıklarını söyledi. Bu çekirgenin bitkilere zarar vermediğini de gördüklerini ifade eden Kaya, "Onları kimse öldürüp zarar vermesin. Bunları korumak lazım, bahçelere zarar vermiyor" dedi.
'İLK DUYDUĞUMUZDA İNANAMAMIŞTIK'
Süleyman Öner ise gördükleri çekirgenin et yediğini dile getirerek, şunları söyledi: "Bugün et vardı ve eti dev çekirgeye uzatınca hemen yemeye başladı. Şaştık kaldık arkadaşımla. Etçil olduğunu gözlerimizle görünce anladık. Bunlara kimse zarar vermesin çiftçi kardeşlerimizin ve herkesin inanması için videoya çektik. Çiftçi kardeşlerimize buradan sesleniyorum bu dev çekirgeler bahçelere ziyan vermez. Bunlar etçildir."
"İNSANA ZARAR VERMİYOR"
Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Kılıç da Gercüş ilçesinde görülen çekirgelerin etçil olduğunu ve sadece bu bölgede görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Kılıç, insanlara zarar vermeyen bu çekirgelerin sadece doğadaki diğer böcek ve solucanlarla beslendiğini belirterek, yumurtalarını da kışın bıraktıklarını ifade etti.
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