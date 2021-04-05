2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

Ramazan ne zaman ve 2021 Ramazan Bayramı'nın tarihi ne gibi sorular tüm Müslümanlarca araştırılıyor. İslam alemi için mübarek ve kutsal kabul edilen Ramazan’ı bekleyen vatandaşlar 2021'de Ramazan ne zaman sorusunu soruyor. 2021'de Ramazan’ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiği merak konusu. Peki, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor? İşte ilk oruç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi…

TÜRKİYE 05.04.2021, 00:32 05.04.2021, 12:31
2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

11 ayın sultanı olarak tabir edilen ve milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Tutulacak oruçların ardından bayram idrak edilecek. Vatandaşlar, 2021 Ramazan’ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.

Ramazan Bayramı ne zaman?

2021 Ramazan Bayramı, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri de bayram devam edecek. Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak.

Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

Ramazan Ayı önemi

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2021 yılı dini günleri:

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili: 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan Salı

Kadir gecesi: 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı: 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü: 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili: 17 Ekim Pazar

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