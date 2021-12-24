21 yaşındaki eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü!

Şanlıurfa’da 6 aylık bebeğini Yenice Mahallesi'nde bulunan 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne aşıya götüren Meral Baran (21), çıkışta kocasıyla karşılaştı.

Bebeği otomobile koyan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Şah Baran (28), üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla eşi Meral Baran’ın kafasına ateş etti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kanlar içerisinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şah Baran daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan olayın ardında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baran çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.