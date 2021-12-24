21 yaşındaki eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü!
6 aylık çocuğunu aşıya götüren 21 yaşındaki genç kadın, sağlık merkezi çıkışında eşi tarafından tabancayla başından vuruldu. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, katil koca aynı silahla intihar etti.
Şanlıurfa’da 6 aylık bebeğini Yenice Mahallesi'nde bulunan 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne aşıya götüren Meral Baran (21), çıkışta kocasıyla karşılaştı.
Bebeği otomobile koyan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Mehmet Şah Baran (28), üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla eşi Meral Baran’ın kafasına ateş etti.
AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Kanlar içerisinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şah Baran daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan olayın ardında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baran çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan inceleme sonrası çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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