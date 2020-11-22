22 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye’de son 24 saatte 6017 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE 22.11.2020, 19:54
22 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı. 

#Sağlık Bakanlığı #22 Kasım koronavirüs tablosu #Vaka sayısı
Yorumlar (0)
10°
açık
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
İmsak 05:48
Güneş 07:12
Öğle 12:23
İkindi 15:02
Akşam 17:24
Yatsı 18:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 20
2. Alanyaspor 7 17
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Antalyaspor 8 9
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Ankara Keçiörengücü 10 18
3. Tuzlaspor 9 18
4. İstanbulspor 9 17
5. Samsunspor 10 17
6. Adana Demirspor 8 15
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 9 13
10. Akhisar Bld.Spor 10 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 7 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Chelsea 9 18
3. Leicester City 8 18
4. Liverpool 8 17
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Crystal Palace 8 13
10. M. United 8 13
11. Wolverhampton 8 13
12. Man City 8 12
13. Arsenal 8 12
14. Newcastle 9 11
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 9 9
17. Fulham 9 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Granada 8 14
6. Cádiz 10 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 8 12
9. Getafe 9 12
10. Real Betis 9 12
11. Barcelona 8 11
12. Valencia 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Eibar 10 10
15. Athletic Bilbao 8 9
16. Deportivo Alaves 9 9
17. Levante 9 7
18. Huesca 10 7
19. Celta de Vigo 10 7
20. Real Valladolid 9 6