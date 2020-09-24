24 Eylül koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Eylül koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye’de son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 785’e yükseldi. Bugün toplam 113 bin 317 test yapılırken, bin 727 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 309 bin 790 oldu.
İYİLEŞEN, ZATÜRE VE AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM
Bugün iyileşen bin 241 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 271 bin 964'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 573 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDA OLALIM....
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım.'' ifadelerini kullandı.
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