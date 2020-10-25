25 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2.017 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca tabloyla ilgili 'Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor.' dedi.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 799’a yükseldi.
BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ VE AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Bakan Koca 25 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır. " ifadelerini kullandı.
İYİLEŞENLERİN SAYISI 314 BİN 390'A YÜKSELDİ
Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.
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