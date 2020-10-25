25 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 799’a yükseldi.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ VE AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bakan Koca 25 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır. " ifadelerini kullandı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 314 BİN 390'A YÜKSELDİ

Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.