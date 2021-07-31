28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Erzurum'da yemek için üst katındaki oğlunu çağırmaya giden kadın, oğlu kapıyı açmayınca komşulardan yardım istedi. Komşuların da yardımıyla camı kırarak içeriye giren kadın, şeker hastası oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz kadın sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE 31.07.2021, 12:11
28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköy semtinde meydana gelen olayda, Anne Suzan Uluğ üst katında yaşayan şeker hastası olduğu belirtilen oğlu Mehmet Uluğ'u çağırmak için evine gitti. Mehmet Uluğ kapısını açmayınca anne komşulardan yardım istedi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evin camı kırılarak içeri girildiğinde anne Suzan Uluğ, 28 yaşında ki oğlu Mehmet Uluğ'un cansız bedeniyle karşılaştı. Çevredekileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Uluğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun öldüğünü duyan anne ve yakınları sinir krizi geçirdi. Evin kapısının önünde oturan anne Uluğ'un feryatları ise yürekleri dağladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele ettiği belirtilen Uluğ'un kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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