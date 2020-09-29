29 Eylül koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Eylül koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 1452 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.

TÜRKİYE 29.09.2020, 19:11 29.09.2020, 19:49
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29 Eylül koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 130’e yükseldi.

İYİLEŞEN, ZATÜRE VE AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM

Bugün toplam 114 bin 940 test yapılırken, bin 427 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 317 bin 272 oldu. Bugün iyileşen bin 452 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 583 olduğu açıklandı.



BAKAN KOCA: MÜCADELE BİRLİKTE YAPILDIĞINDA NETİCE VERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.'' ifadelerini kullandı.

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