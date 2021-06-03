3 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Tabloya göre son 24 saatte 114 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 88'ye yükseldi.

Toplamda 54 milyon 809 bin 788 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 847 testten, 6 bin 602 yeni vaka sayısı, 563 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 270 bin 299, bugün iyileşen 8 bin 540 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 139 bin 993'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 219 olduğu açıklandı.

YAPILAN AŞI 30 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 789 bin 137'ye ulaştı.