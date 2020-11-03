3 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 386 oldu, son 24 saatte 1817 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 328 bin 824'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 79 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 481’e yükseldi. Bugün toplam 146 bin 247 test yapılırken, 2 bin 343 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 382 bin 118 oldu.
Bugün iyileşen bin 817 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 328 bin 824'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 386 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: MÜCADALEYE GÜÇ VERİN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin. '' ifadelerini kullandı.
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