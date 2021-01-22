3 terörist havadan etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği açıklandı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."