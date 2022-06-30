3’üncü kat penceresinden atılan kuaför öldü
26 yaşındaki erkek kuaförü, alacak meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet olan 1’i kadın 3 kişi tarafından dövülerek, 3'üncü kattaki evinin penceresinden atıldı. Kuaför, hastanede can verdi.
TÜRKİYE 30.06.2022, 17:01
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde yaşayan erkek kuaförü Gökhan Kısacak (26), dün gece evine gelen ve aralarında daha önceden alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu belirtilen Emine B. (27), Mert E. (26) ile Mesut T. (35) tartıştı.
3’üncü kattaki evin penceresinden attılar
Şüpheliler iddiaya göre, Kısacık ve evdeki Sırrı S.’yi (60) dövdü.
Ardından ise Kısacık’ı 3’üncü kattaki evin penceresinden atıp kaçtı.
Kurtarılamadı
İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökhan Kısacık ve Sırrı S., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Kısacık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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