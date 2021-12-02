4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. 1'i gri kategoride aranan 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.
TÜRKİYE 02.12.2021, 21:00
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1'i terörden arananlar listesinde Gri Kategoride olmak üzere 4 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 186'ya yükseldi.
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