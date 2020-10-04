48 yıldır pembe kimlik taşıyormuş

Esenyurt Meydanı'nda geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Zeytin Aksun'un aralarında bulunduğu bir grup taksici arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı.



Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan kaçarken, birlikte geldiği Zeytin Aksun ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan, silahı olay yerinde bırakarak kaçtı.



Kadın zannettiler 2 çocuk babası çıktı

Yaralılardan 48 yaşındaki Zeytin Aksun kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Üzerinden pembe kimlik çıkan Zeytin Aksun'un hastane sürecindeki tedavisi için verilen barkodta cinsiyet bölümüne kadını simgeleyen 'K' yazıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Zeytin Aksun, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Zeytin Aksun, yakalanan diğer 3 şüpheli ile birlikte adliyeye sevk edildi. Askerliğini yapmayan Zeytin Aksun'un 2 çocuğu bulunduğu çocukların da annesinin üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Zeytin Aksun ve beraberindekiler sevkedildikleri adliyede tutuklandı.