5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! Kahramanmaraş'lılar dikkat...
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak görülecek.
TÜRKİYE 05.08.2021, 10:33 05.08.2021, 11:32
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı bulutlu olacak.
Bölge illerinden Erzurum, Kars, Ardahan çevresi ile Erzincan'ın doğusu ve Ağrı'nın güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Iğdır'da 36, Tunceli'de 35, Ağrı'da 32, Kars ve Erzurum'da 31, Ardahan'da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş'ta ise hava sıcaklıkları cuma günü 40 dereceyi bulacak ve cumartesi günü gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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|14. Newcastle
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|6. Celta de Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|11. Levante
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|12. Mallorca
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|14. Rayo Vallecano
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