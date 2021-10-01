5 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
Diyarbakır merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
TÜRKİYE 01.10.2021, 14:11
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Bismil ilçesinde kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Hakkari, Bursa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı. Ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Bu arada, gözaltına alınan zanlılardan A.O.N'nin 2014 yılında HDP Bismil İlçe Teşkilatı üyesi olduğu öğrenildi.
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