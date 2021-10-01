5 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Bismil ilçesinde kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Hakkari, Bursa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı. Ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada, gözaltına alınan zanlılardan A.O.N'nin 2014 yılında HDP Bismil İlçe Teşkilatı üyesi olduğu öğrenildi.