6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 41 kişi hastanelik oldu

İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi'nde yer alan 6 katlı Gülten Erben Apartmanı'nda, bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan bir araçta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle çıkan duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca üst katlardaki dairelerde oturan yaklaşık 40 kişi binada mahsur kaldı.

EKİPLER MAHSUR KALANLARI KURTARDI

Mahsur kalanlar, dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım isterken olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, İtfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler, balkonlara uzattıkları merdiven yardımıyla mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalanların çoğu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen ve aralarında çocuklarla itfaiye erlerinin de bulunduğu 41 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Ekiplerin, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle apartmanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da olay yerine gelerek yangın hakkında ilgililerden bilgi aldı.

HAYATİ TEHLİKLERİ YOK

İlk müdahaleleri ambulanslarda yapılan ve daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırılan 41 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yangın nedeniyle otoparktaki 13 araçtan 3'ü zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.