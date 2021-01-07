7 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ocak koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.







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