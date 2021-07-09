9 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, ''Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun.'' ifaderine yer verdi.



KOCA: AŞI OLMA ORANI DÜŞÜK İLLERDE VAKA ARTIŞI VAR



Bakan Koca vaka artışlarIyla ilgili de uyarılarda bulundu. Koca, ''Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım.'' dedi.



