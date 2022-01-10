Adana'da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde oyun oynadığı inşaat alanında düşen 8 yaşındaki Seçil Su Çatal'ın boğazından giren demir çubuk ağzından çıktı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı küçük kız hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 10.01.2022, 22:24
Dün 17.30'da Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin yanındaki inşaatta oynayan Seçil Su Çatal, demir çubuğun üzerine düştü.
BOĞAZINDAN GİREN DEMİR ÇUBUK AĞZINDAN ÇIKTI
Boğazından giren demir çubuk, küçük kızın ağzından çıktı. Ağır yaralanan Seçil için ihbar üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri, boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Çatal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen küçük kızın boğazına saplanan demir çıkartıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren küçük kızın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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