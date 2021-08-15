Adana'da kadın cinayeti!

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde yaşayan ve gemide motor tamiri ustası olarak çalışan Ali Ozan Ö. (42), kendisini aldattığını düşündüğü eşi Kübra Ö. (39) ile tartışma yaşadı.

Gece saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede alevlenirken Ali Ozan Ö., Kübra Ö.'yü tabancayla öldürdü.

SABAHA KADAR BEKLEYİP POLİSİ ARADI

Sabaha kadar eşinin başında bekleyen saldırgan, daha sonra polise ve annesi Aysel Ö.’ye haber verdi. Olay yerine Aysel Ö.'nün annesi ve kız kardeşi gelirken, bir süre sonra da polis geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Ali Ozan Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cani koca, gazetecilerin "Niye öldürdünüz" sorusuna ise küfürle karşılık verdi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.