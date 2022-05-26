Adana'da orman yangını çıktı
Adana'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor.
TÜRKİYE 26.05.2022, 19:20
Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'nin güney şehirlerinde orman yangınları sayısı yine artmaya başladı.
Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ndeki çalılık alanda saat 17.00'de bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı.
Müdahale ediliyor
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
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