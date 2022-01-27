Adana'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Adana'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 27.01.2022, 19:58
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki hemzemin geçitten geçmek isteyen Haydar Çelik'e tren çarptı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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