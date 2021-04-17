Adana'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı!

Sabah saat 07.05 sularında meydana gelen kazada Ankara-Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında arızalanan yük trenini itmek için bölgeye yönlendirilen trenin boş vagonlara arkadan çarpması ve raylardan çıkma anı trendeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.