Adana’da 20 yaşındaki genç kadının katili bulundu

24 Kasım günü Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında ateşli silahla yaralanan genç kadın, sürünerek bahçeye çıktı.

O sırada balkona çıkan apartman sakinleri, bahçede genç bir kadının hareketsiz yattığını gördü.

Bunun üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etti.

Ardından yaralı kadın kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ölen kadının üzerinden kimlik çıkmazken, cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kadın cinayetini çözmek için çalışma başlattı.

Polis kadının vurulduğu apartmanda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan çalışmada parmak izinden, öldürülen kadının isminin Ekin Gökçe Yıldız (20) olduğu tespit edildi.

EN SON İRTİBATA GEÇTİĞİ KİŞİ BULUNDU

Cinayet dedektifleri yaptıkları çalışmada kadının en son Tolga A. (30) isimli bir kişiyle irtibata geçtiğini ve olayın meydana geldiği apartmanın bodrumuna geldiğini belirledi.

Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Dün akşam zanlının Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.

POLİS, EVDEN ALDI

Cinayet dedektifleri eve baskın düzenleyerek zanlıyı yere yatırıp etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Zanlının üst ve ev aramasında bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Katil zanlısı, emniyete getirilerek sorguya alındı.