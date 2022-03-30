Adnan Oktar davası: Gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı
Adnan Oktar suç örgütü davasında haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 50 sanık, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklandı.
TÜRKİYE 30.03.2022, 13:12
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin (İstinaf) tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından emniyet ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 50 sanığın işlemleri tamamlandı.
Ceza dairesindeki işlemleri sabah 05.00'e kadar
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin, yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmasının ardından tahliye edilen 61 sanıktan yakalanamayan 11'ini arama çalışmaları devam ediyor.
süren sanıkların ifadeleri alındı. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 50 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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