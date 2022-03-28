Adnan Oktar davasında 61 sanık için yakalama kararı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce, Adnan Oktar suç örgütü davasında yargılanan 61 sanık için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
TÜRKİYE 28.03.2022, 15:28
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etmesinin ardından, itirazın gerekçeleri ortaya çıktı.
Talebi değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tahliye edilen sanıkların tutuklanmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirterek talebi reddetti.
Dosya üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesi'ne geldi. Daireden 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı.
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