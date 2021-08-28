Ağa dolanmış caretta carettayı Mehmetçik kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Alanya Mayın Avlama Gemisi balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyette bulduğu caretta carettayı tespit etti.

Caretta carettanın gemide görevli Mayın Harbi dalgıçlarının müdahalesi ile kurtarıldığı belirtilerek, "Sevimli dostumuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından caretta carettanın fotoğrafı da paylaşıldı.