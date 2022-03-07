Ağaca asılan köpek, ölü bulundu

Muğla’nın Ula ilçesindeki dünyaca ünlü turistik ve 'Sakin Şehir' olarak bilinen Akyaka Mahallesi’nde bulunan tarihi kaya mezarları bölgesinde gezintiye çıkan vatandaşlar, bir zeytin ağacında iple asılı halde av köpeği gördü.

Köpeğin ölü olduğunu fark eden vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan, köpeğin vahşice öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.