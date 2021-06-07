Ailesi çocuklarını odasında ölü buldu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasından ölü olarak bulundu. Genç kızın, annesinin ilaçlarını içerek intihar ettiği değerlendiriliyor.
TÜRKİYE 07.06.2021, 20:32
Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.D'nin odasından çıkmaması üzerine şüphelenen yakınları, M.D'yi yatağında hareketsiz halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen ekipler, genç kızı ambulansla hastaneye götürdü.
İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR
Burada yapılan müdahaleye rağmen M.D. kurtarılamadı. Annesine ait ilaçları içerek intihar ettiği değerlendirilen M.D'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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