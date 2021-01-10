Ankara'da deprem!

AFAD'ın verilerine göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara Valisi Şahin, can veya mal kaybı bilgisi almadıklarını açıkladı.

AFAD sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Kalecik ilçesi merkezli deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi. Saat 22.53 sıralarında meydana gelen deprem 12.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali Şahin: Can veya mal kaybı yok

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şahin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" açıklamasını yaptı.

BAKAN KURUM: OLUMSUZ BİR İHBARLA KARŞILAŞMADIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." açıklamasını yaptı.